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Российский кинокритик назвал возможного победителя премии «Оскар»

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На предстоящей церемонии премии «Оскар» главные награды может получить фильм Хлои Чжао «Земля кочевников». Такое мнение 16 марта выразил кинокритик Давид Шнейдеров.

Не товарищи: «Оскар» пройдет без российских фильмов
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«С огромной вероятностью фильм «Земля кочевников» получит как минимум награду за «Лучший фильм» и «Лучшую режиссеру». На самом деле, был бы рад ошибиться», — цитирует НСН кинокритика.

Днем ранее был представлен полный список претендентов на премию. Кроме уже указанного фильма в номинации «Лучший фильм» поборются «Отец» (2020) Флориана Зеллера, «Манк» (2020) Дэвида Финчера, «Иуда и черный мессия» (2021) Шаки Кинга, «Минари» (2020) Ли Айзека Чуна, «Девушка, подающая надежды» (2020) Эмиральд Феннел, «Звук металла» (2019) Дариуса Мардера, а также «Суд над чикагской семеркой» (2020) Аарона Соркина.

В категории за лучшую режиссерскую работу на премию номинированы Хлоя Чжао, Эмиральд Феннел, Томас Винтерберг, Дэвид Финчер и Ли Айзек Чун.

В тот же день стало известно, что фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского в категории «Иностранный художественный фильм» и картина Виктора Косаковского «Гунда» в категории «Документальный фильм» не вошли в список претендентов на «Оскар».

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