Российский кинокритик назвал возможного победителя премии «Оскар»

На предстоящей церемонии премии «Оскар» главные награды может получить фильм Хлои Чжао «Земля кочевников». Такое мнение 16 марта выразил кинокритик Давид Шнейдеров.

«С огромной вероятностью фильм «Земля кочевников» получит как минимум награду за «Лучший фильм» и «Лучшую режиссеру». На самом деле, был бы рад ошибиться», — цитирует НСН кинокритика.

Днем ранее был представлен полный список претендентов на премию. Кроме уже указанного фильма в номинации «Лучший фильм» поборются «Отец» (2020) Флориана Зеллера, «Манк» (2020) Дэвида Финчера, «Иуда и черный мессия» (2021) Шаки Кинга, «Минари» (2020) Ли Айзека Чуна, «Девушка, подающая надежды» (2020) Эмиральд Феннел, «Звук металла» (2019) Дариуса Мардера, а также «Суд над чикагской семеркой» (2020) Аарона Соркина.

В категории за лучшую режиссерскую работу на премию номинированы Хлоя Чжао, Эмиральд Феннел, Томас Винтерберг, Дэвид Финчер и Ли Айзек Чун.

В тот же день стало известно, что фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского в категории «Иностранный художественный фильм» и картина Виктора Косаковского «Гунда» в категории «Документальный фильм» не вошли в список претендентов на «Оскар».