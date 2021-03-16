Захарова ответила на заявление Киева о роли РФ в вопросе с AstraZeneca

Власти Украины живут в «фантазийном мирке», в котором обвиняют Россию в проблемах вакцины, производства компании AstraZeneca. Об этом 16 марта на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке. Теперь министр культуры взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит», — отметила она.

Ранее во вторник министр культуры и информационной политики Украины в своем Telegram-канале завил, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в ряде европейских стран могут быть вызваны массовой информационной кампанией против нее со стороны России.

15 марта стало известно, что вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Дании, Норвегии, Латвии, Исландии, Франции, Португалии, Испании, Индонезии, Словении и ряде других. Власти указанных стран приняли это решение, руководствуясь мерами предосторожности. В частности, из-за сообщений о развитии тромбоэмболии у привитых пациентов.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заверило, что преимущества этой вакцины перекрывают побочные эффекты, пишет «Газета.ру».