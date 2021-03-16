Италия и Франция обсудили ситуацию с вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили приостановление ряда европейских стран вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca. Об этом во вторник, 16 марта, сообщается на официальном сайте правительства Италии.

В пресс-службе итальянского правительства заявили, что прекращение вакцинации препаратом AstraZeneca в Италии и Франции является временной мерой предосторожности, которая продлится до 18 марта.

Вместе с тем отмечается, что власти Италии и Франции находятся в ожидании объявления результатов дополнительных анализов со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), проводящего исследования вакцины AstraZeneca.

«Предварительные заявления EMA воодушевляющие», — говорится в сообщении.

Лидеры Италии и Франции выразили готовность к возобновлению использования вакцины AstraZeneca в случае «успешного завершения исследования ЕМА», указано в заявлении.

В этот же день президент Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) Джорджо Палу в беседе с журналистами сообщил, что исследователями не была обнаружена научная связь между смертью привитых пациентов и вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.

Ранее, 15 марта, вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Дании, Норвегии, Латвии, Исландии, Италии и Франции, Португалии, Испании, Индонезии, Словении и ряде других. Власти указанных стран приняли это решение, руководствуясь мерами предосторожности. В частности, из-за сообщений о развитии тромбоэмболии у привитых пациентов.