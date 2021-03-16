Тренер рассказал о погибшем хоккеисте Файзутдинове

Хоккеист клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов всегда был бойцом. Об этом 16 марта сообщил первый тренер спортсмена Олег Вилков.

«Никогда никого не боялся. Всегда был на лихом коне — и за мальчишек мог заступиться, и сам мог команду в обиду не дать. Это боевой парень, на которого можно было положиться в любой момент», — рассказал он телеканалу РЕН ТВ.

19-летний хоккеист, капитан команды МХЛ «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался 16 марта в больнице Ярославля спустя несколько дней после выездного матча 1/8 плей-офф МХЛ против ярославского «Локомотива».

В ходе встречи шайба попала в голову защитнику, он упал и не смог подняться. Медики унесли спортсмена на носилках.

Как указал трехкратный чемпион России по хоккею Алексей Бадюков, «ошейник» в экипировке хоккеиста положен только спортсменам до 18 лет, однако в этом случае он вряд ли смог спасти юношу.

В пресс-службе МХЛ и Федерации хоккея России (ФХР) выразили соболезнования родным спортсмена и сообщили о том, что окажут помощь его близким.

Файзутдинов выступал за «Динамо» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 52 матча, в которых отметился семью результативными передачами. Ближайшие матчи КХЛ И МХЛ посвятят памяти спортсмена.