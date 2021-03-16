Ярмарочный комплекс в русском стиле появится в Благовещенске

Ярмарочный комплекс в русском народном стиле могут начать строить в Благовещенске уже в этом году. В перспективе он станет еще одним местом для проведения праздничных мероприятий и площадки для торговли местной продукцией напрямую от производителей.

По информации мэрии, это будет площадь, окруженная 320 теремами в русском стиле (хохлома и гжель). Об этом сообщает asn24.ru. Такие круглогодичные ярмарочные комплексы планируют возвести в 14 городах Дальнего Востока.

«На центральной площади ярмарки планируется проводить праздничные мероприятия, фестивали, мастер-классы», — сказал заместитель мэра города Благовещенска Максим Ноженкин.