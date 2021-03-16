Программу развития парков и скверов разработают в Нижнем Новгороде

Депутаты в Нижнем Новгороде рекомендовали мэрии создать программу развития парков и скверов. Стоимость создания экосистемы парковых пространств оценивают в 39 млн рублей.

Разработка системы запланирована на 2021 год. В нее войдут восемь территорий с общей площадью 131,6 га. На закупку основных средств предоставят около 4 млн рублей. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Также известно, что дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода будет увеличивать расходы. Затраты выросли до 45 млн рублей. Причиной изменений стала передача парка «Дубки» и Гребного канала в ведение дирекции.

Ранее сообщалось, что в Якутии возобновят работу парки культуры и отдыха, в том числе аттракционы.