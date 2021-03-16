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Литва приостановила применение вакцины AstraZeneca

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Литва временно приостановила вакцинацию от коронавирусной инфекции британо-шведским препаратом AstraZeneca. Об этом объявил министр здравоохранения республики Арунас Дулкис.

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По словам Дулкиса, он получил рекомендацию от Государственного агентства по контролю за лекарственными средствами (VVKT) о том, что следует приостановить процесс вакцинации препаратом до предоставления окончательных данных о безопасности вакцины Европейским агентствам лекарственных средств (EMA).

«Мы учтем рекомендации службы. Я хочу подчеркнуть, что, насколько нам известно официально, и EMA, и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. — Ред.) заявляют, что на сегодняшний день нет убедительных доказательств того, что вакцина может вызывать образование тромбов», — цитирует его Sputnik Литва во вторник, 16 марта.

Ожидается, что о своем решении EMA объявит в четверг.

Ранее во вторник в Еврокомиссии (ЕК) прокомментировали отказ ряда стран от применения вакцины AstraZeneca. Как отметили в организации, EK не вовлечена в процесс принятия решений, и каждая страна Евросоюза самостоятельно принимает решения о приостановке использования вакцин от COVID-19.

В Швеции 16 марта назвали еще один возможный побочный эффект от вакцины AstraZeneca. Как рассказал государственный эпидемиолог Андерс Тегнель, одним из побочных эффектов препарата может быть нарушение свертываемости крови.

Днем ранее вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Дании, Норвегии, Латвии, Исландии, Франции, Португалии, Испании, Индонезии, Словении и ряде других. Власти указанных стран приняли это решение, руководствуясь мерами предосторожности. Отказаться от вакцины AstraZeneca гражданам, склонным к тромбозу, порекомендовали власти Эстонии.

Между тем на фоне приостановки использования препарата в ряде государств в компании AstraZeneca заявили о безопасности вакцины.

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