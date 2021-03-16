Лавров выступил в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с РФ

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил по случаю седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что судьба и будущее полуострова навсегда связаны с Россией. Об этом он сообщил во вторник, 16 марта, в эфире телеканала «Крым 24».

«Семь лет назад — в полном соответствии с международным правом — вы высказались за вхождение полуострова в состав Российской Федерации <…> Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения», — говорится в тексте выступления, опубликованном на сайте МИД РФ.

Он напомнил, что желание жителей Крыма воссоединиться с Россией было реализовано в соответствии с Уставом ООН права народов на самоопределение.

«Радует, что сегодня в мире растет интерес к развитию связей с Крымом, который посещают представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов. Они могут воочию убедиться в приверженности его жителей сделанному в марте 2014 года свободному выбору. А также в том, насколько действительность отличается от тех описаний, которые порой мелькают в ангажированной западной прессе», — подчеркнул министр.

Он добавил, что российская дипломатия будет и дальше отстаивать желание жителей Крыма находиться в составе России.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «объединяет мир» на базе созданного формата «Крымская платформа» для возвращения контроля над полуостровом.

В Госдуме заявления президента Украины оценили как утопические. Как отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, Крым принадлежал и будет принадлежать России, и ряд иностранных коллег политика признают данный факт. Украинский же лидер стремится основать «русофобскую платформу», однако объединение сил Запада не состоится.

Днем ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии.

В середине марта первый заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров рассказал о намерениях Киева в 2014 году начать войну за Крым после его воссоединения с Россией. По его словам, план был отменен главой Генштаба ВСУ Михаилом Куциным в связи с напряженностью ситуации.

Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура проходила в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей территорией. Москва не раз заявляла, что вопрос принадлежности Крыма навсегда закрыт.