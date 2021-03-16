Свыше 1,2 млрд рублей направят на реконструкцию развязки в Воронеже

Власти Воронежа выделят около 1,22 млрд рублей на реконструкцию будущей Остужевской развязки. Работы будут проведены в 2021 и 2022 годах.

Финансирование направят на проведение строительно-монтажных работ, строительный контроль и авторский надзор за объемным ремонтом развязки. Об этом сообщает ИА «Абирег». Основная часть средств поступит из областного бюджета.

Раньше губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о выделении 220 млн рублей для проведения тендера на реализацию первого этапа проекта. Предполагается реконструкция на улице Остужева в границах от Северного моста до примыкания к транспортной развязке на пересечении с трассой М-4 «Дон» в районе улицы Изыскателей. На участке протяженностью 3,5 км дорога расширится до шести полос и достигнет параметров магистральной улицы общегородского значения первого класса с непрерывным движением. Развязка должна разгрузить Железнодорожный район.