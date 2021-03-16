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В Татарстане сгорел памятник воину-освободителю

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В городе Заинск в Татарстане сгорел памятник воину-освободителю, выполненный из композитного материала. Об этом 16 марта сообщили в республиканском ГУ МЧС.

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«В 18:39 по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о пожаре в городе Заинск на бульваре Победы. Горел памятник воину-освободителю (из композитного материала)», — сказано в сообщении.

В 18:50 открытое горение на площади 6 кв. м было ликвидировано. Причины возгорания устанавливаются.

В прокураторе Татарстана сообщили о начале проверки, в ходе которой будут установлены данные о соблюдении технологии производства памятника и использовании требуемых огнеупорных материалов.

Уточняется, что причиной пожала могло стать неосторожное обращение с огнем. Незадолго до происшествия рядом с монументом видели группу молодых людей.

Памятник воину-освободителю был установлен в городе Заинск в 2020 году к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в этот день в Оренбурге в очередной раз повредили памятник космонавту Юрию Гагарину. Неизвестные оторвали с постамента гранитные плиты. Одна из них с росписью Гагарина раскололась надвое.

Монумент, установленный в одноименном сквере, подвергается нападению вандалов уже во второй раз. Ранее они закрасили автограф космонавта зеленой краской.

В администрации города пообещали не оставить подобные действия безнаказанными. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося и устанавливают личности причастных к акту вандализма. Объем повреждений и последствия инцидента будет устанавливать городской департамент градостроительства и земельных отношений.

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