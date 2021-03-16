Резкое ухудшение погодных условий прогнозируют в Саратове

Жителей Саратова предупреждают об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. Горожан просят быть осторожными на дорогах.

Согласно прогнозам, в Саратове ожидаются осадки в виде снега. Неблагоприятная погода установится 17 марта. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Сотрудники ГИБДД рекомендуют горожанам по возможности отказаться от дальних поездок. Саратовцев просят пользоваться общественным транспортом.

Ранее неблагоприятный прогноз озвучили синоптики в Крыму. Неустойчивая погода ожидается из-за влияния средиземноморского циклона. 18 и 19 марта в горных районах выпадет снег.