В Тамбовской области пять человек погибли после взрыва телевизора

В поселке Филатовский Тамбовской области пять человек погибли после взрыва телевизора. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила прокуратура региона.

Согласно предварительным данным, утром 16 марта в квартире жилого дома, находящегося на Совхозной улице поселка Филатовский Инжавинского района, были обнаружены тела четырех мужчин и одной женщины.

«Хозяин дома 1971 года рождения и его два брата 1959 года рождения и 1967 года рождения, а также их знакомые — жители этого же села 1964 года рождения (мужчина) и 1975 года рождения (женщина) — после распития спиртных напитков остались ночевать в доме. В одной из комнат взорвался телевизор, в результате его возгорания произошло сильное задымление», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В сообщении указано, что из-за задымления находившиеся в соседней комнате люди отравились угарным газом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее, 12 марта, стало известно, что в Приморском крае суд вынес приговор жительнице поселка Новонежино, в квартире которой взорвался бойлер, в результате чего погибла ее соседка и были повреждены другие помещения.