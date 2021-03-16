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Погранслужба Украины обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

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Государственная пограничная служба Украины потребовала от России объяснений за нарушение воздушного пространства в небе над Сумской областью российским вертолетом. Соответствующая информация опубликована во вторник, 16 марта, на сайте украинского ведомства.

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«Пограничная служба Украины немедленно направила письмо на пограничное управление ФСБ РФ о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом с требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет залетел на территорию Украины на расстоянии около 50 м и пробыл над Сумской областью непродолжительное время, после чего развернулся и улетел в обратном направлении, пишет «Газета.ру».

В феврале представитель главного штаба Сил обороны Эстонии заявил, что российский Ил-76МД якобы вторгся в воздушное пространство республики вблизи острова Вайндлоо. По его словам, самолет провел более минуты над эстонской территорией.

Минобороны РФ опровергло сообщения о якобы нарушении самолетом Ил-76 воздушного пространства Эстонии. В военном ведомстве отметили, что самолет Воздушно-космических сил России 3 февраля выполнял плановый перелет на аэродром, расположенный в Калининградской области.

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