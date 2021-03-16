Двухлетний мальчик провалился под лед и утонул в Коми

Двухлетний ребенок провалился под лед и утонул на реке Воч в Республике Коми. Тело мальчика спасатели нашли на следующий день после трагедии.

По данным ИА «Комиинформ», родители с ребенком вышли к реке в деревне Верхний Воч Усть-Куломского района. Взрослые набирали воду в проруби для бытовых нужд. В это время мальчик попал в промоину, которую припорошило снегом. Отец пытался спасти ребенка, но не смог. Аварийно-спасательный отряд обнаружил тело ребенка 16 марта.

На момент трагедии лед на реке был достаточно крепким, однако местами из-за сильного течения образовались промоины.

14 марта сообщалось о трагедии в Волгоградской области. Трое детей провалились под лед реки Ахтуба. Местные жители помогли детям выбраться из воды. Один ребенок позже скончался, двое госпитализированы.