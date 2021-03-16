Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Разведка США обвинила Россию в попытках повлиять на исход выборов
Мир
Погранслужба Украины обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Экономика
Эксперт заявил о возможном падении доллара до 70 рублей
Мир
Украинский министр обвинил Россию в проблемах с вакциной AstraZeneca в ЕС
Общество
Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления для России
Общество
В Кремле допустили возможность очного участия Путина в ПМЭФ-2021
Спорт
Фристайлистка Таталина принесла России первое в истории золото ЧМ в биг-эйре
Политика
МИД признал тщетными попытки Запада изменить принадлежность Крыма России
Общество
Дополнительные поезда между Москвой и Петербургом запустят в весенние каникулы

Двухлетний мальчик провалился под лед и утонул в Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двухлетний ребенок провалился под лед и утонул на реке Воч в Республике Коми. Тело мальчика спасатели нашли на следующий день после трагедии.

По данным ИА «Комиинформ», родители с ребенком вышли к реке в деревне Верхний Воч Усть-Куломского района. Взрослые набирали воду в проруби для бытовых нужд. В это время мальчик попал в промоину, которую припорошило снегом. Отец пытался спасти ребенка, но не смог. Аварийно-спасательный отряд обнаружил тело ребенка 16 марта.

На момент трагедии лед на реке был достаточно крепким, однако местами из-за сильного течения образовались промоины.

14 марта сообщалось о трагедии в Волгоградской области. Трое детей провалились под лед реки Ахтуба. Местные жители помогли детям выбраться из воды. Один ребенок позже скончался, двое госпитализированы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021