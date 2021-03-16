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Эксперт заявил о возможном падении доллара до 70 рублей

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Рубль продолжает укрепляться и в скором времени может отвоевать у доллара еще три рубля. Об этом 16 марта заявил финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

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Более того, эксперт считает, что доллар ждет новый виток снижения, а рубль, напротив, может укрепиться еще больше до конца марта.

«Рубль в понедельник проверял на прочность торговые диапазоны, сформированные во второй половине прошлого года. Устойчиво ниже 73 доллар не стоил с августа прошлого года. Взятие этого уровня откроет прямую дорогу на 70, уведя рубль в другой торговый диапазон 70–73», — цитирует эксперта «Российская газета».

Ранее в этот день директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал «Известиям», что покупать ослабевшие по отношению к рублю доллары и евро стоит, если человек или предприятие собирается приобретать их в долгосрочной перспективе.

По словам эксперта, если стратегия приобретения валюты заложена на 3–5 лет, то покупать стоит, а если на 2–6 месяцев, то это делать бесполезно, так как можно потерять деньги на взаимных конвертациях.

Накануне рубль обновил многомесячные максимумы к доллару и евро, которые опускались соответственно до 72,9 рубля и до 86,97 рубля.

Глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова считает, что максимальное снижение цены доллара составит два рубля — с 73 до 71, что является нормальными рыночными колебаниями.

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