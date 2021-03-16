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«Школа подготовки вожатых» начала работу в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае открылась «Школа подготовки вожатых». В детском центре «Созвездие» стартовал первый дистанционный модуль, где расскажут о теоретических основах деятельности вожатых. Далее участники пройдут практический модуль с выездом в дружину «Созвездие» и сдадут итоговый экзамен.

По окончании курса будут выданы свидетельства о присвоении квалификации вожатого государственного образца, которые впоследствии дают возможность трудоустроиться в любой детский оздоровительный лагерь, сообщает ИА AmurMedia.

В феврале в Хабаровском крае прошла встреча совета директоров загородных оздоровительных организаций. Наполняемость детских учреждений должна составлять не более 50%. Будет организован одномоментный заезд в лагеря и бесконтактная термометрия, также детям потребуется справка об отсутствии контакта с больными COVID-19.

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