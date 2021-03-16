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В Германии дали прогноз по использованию в стране «Спутника V»

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Нехватка вакцин и приостановка использования вакцины AstraZeneca в Германии может привести к тому, что российский препарат от COVID-19 «Спутник V» сыграет существенную роль в прививочной компании в ФРГ. Об этом 16 марта пишет The Guardian со ссылкой на немецких экспертов.

Укол тревоги: испытания вакцины AstraZeneca приостановлены и в России
Тестирование этого препарата стартовало 21 августа в четырех отечественных клиниках

При этом эксперты подчеркивают, что использование препарата будет зависеть от решения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), которое может одобрить или не одобрить «Спутник V». В ФРГ предполагают, что вынесение решения может занять месяцы, уточнили журналисты.

Ранее в этот день стало известно, что EMА продолжает исследование побочных эффектов вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca. Регулятор ЕС пока не имеет окончательного решения по лекарственному препарату.

В Еврокомиссии (EK) также прокомментировали отказ ряда стран от применения вакцины AstraZeneca. Как отметили в организации, EK не вовлечена в процесс принятия решений и каждая страна Евросоюза самостоятельно принимает решения о приостановке использования вакцин от COVID-19.

Днем ранее вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Дании, Норвегии, Латвии, Исландии, Франции, Португалии, Испании, Индонезии, Словении и ряде других. Власти указанных стран приняли это решение, руководствуясь мерами предосторожности из-за случаев смерти у привившихся вакциной. Отказаться от вакцины AstraZeneca гражданам, склонным к тромбозу, порекомендовали власти Эстонии.

Между тем на фоне приостановки использования препарата в ряде государств в компании AstraZeneca заявили о безопасности вакцины.

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