В Германии дали прогноз по использованию в стране «Спутника V»

Нехватка вакцин и приостановка использования вакцины AstraZeneca в Германии может привести к тому, что российский препарат от COVID-19 «Спутник V» сыграет существенную роль в прививочной компании в ФРГ. Об этом 16 марта пишет The Guardian со ссылкой на немецких экспертов.

При этом эксперты подчеркивают, что использование препарата будет зависеть от решения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), которое может одобрить или не одобрить «Спутник V». В ФРГ предполагают, что вынесение решения может занять месяцы, уточнили журналисты.

Ранее в этот день стало известно, что EMА продолжает исследование побочных эффектов вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca. Регулятор ЕС пока не имеет окончательного решения по лекарственному препарату.

В Еврокомиссии (EK) также прокомментировали отказ ряда стран от применения вакцины AstraZeneca. Как отметили в организации, EK не вовлечена в процесс принятия решений и каждая страна Евросоюза самостоятельно принимает решения о приостановке использования вакцин от COVID-19.

Днем ранее вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Дании, Норвегии, Латвии, Исландии, Франции, Португалии, Испании, Индонезии, Словении и ряде других. Власти указанных стран приняли это решение, руководствуясь мерами предосторожности из-за случаев смерти у привившихся вакциной. Отказаться от вакцины AstraZeneca гражданам, склонным к тромбозу, порекомендовали власти Эстонии.

Между тем на фоне приостановки использования препарата в ряде государств в компании AstraZeneca заявили о безопасности вакцины.