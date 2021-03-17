Квартиры в небоскребах оказались на 11% дороже остальных

Квартиры и апартаменты в небоскребах оказались в среднем на 11% дороже, чем в проектах высотой до 33 этажей. Об этом Известиям» сообщили аналитики Capital Group.

В исследовании сравнивались сопоставимые по классу и локации жилые комплексы, а к небоскребам были отнесены корпуса от 33 этажей, что соответствует отметке от 100 м, уточнили там.

Наибольшая разница в бюджетах на покупку квартир в небоскребах и в среднеэтажных домах была зафиксирована в элитном сегменте: здесь покупатели тратили в среднем 90,5 млн рублей за лот, что на 15% больше, чем в случае квартир аналогичного класса в корпусах высотой до 33 этажей, рассказали в компании.

Элитный класс оказался также единственным сегментом, где апартаменты приобретались по большей стоимости, чем квартиры: в среднем бюджет покупки одного лота оценивается в 110 млн рублей, отметили аналитики.

В Capital Group отмечают, что апартаменты с наибольшим бюджетом покупки в небоскребах сейчас представлены только в ММДЦ «Москва-Сити», и кластер традиционно остается одной из самых дорогих локаций в столице.

В бизнес-классе средняя стоимость 1 кв. м в покупаемых в небоскребах лотах составляет 303 тыс. рублей, что на 6% больше, чем в сопоставимых по локации среднеэтажных проектах. При этом часть покупателей отдает предпочтение жилью в небоскребах даже при ограниченном бюджете, выбирая лоты меньшей площади: к примеру, в одном и том же проекте бизнес-класса средняя площадь покупаемой квартиры в высотном корпусе оценивалась в 63 кв. м, а в корпусах высотой 17–20 этажей — в 75–80 кв. м, рассказали в Capital Group.

В Capital Group объясняют разницу в бюджетах более высокой себестоимостью строительства небоскребов: высотные проекты отличаются современными и крайне сложными технологическими решениями, значительными затратами на проектирование и повышенными требованиями к системам безопасности, инженерным системам, фасадным конструкциям.

Несмотря на разницу в стоимости, жилье в небоскребах набирает популярность: всё больше людей выбирают уникальные виды, архитектуру. Поскольку небоскреб занимает меньшее пятно застройки, по сравнению с низкоэтажными жилыми комплексами, для которых чаще всего выбирается типология жилых кварталов, девелоперы получают возможность выделить дополнительные площади под благоустройство, отметили аналитики.