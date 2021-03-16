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Reuters узнал о выбранной Германией стратегии по «Северному потоку – 2»

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Власти Германии собираются поставить президента США Джо Байдена перед фактом готовности газопровода «Северный поток – 2» (СП-2), к такому выводу они пришли в ходе переговоров с американскими коллегами. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

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Как отмечается, Байден, по мнению Германии, вряд ли успеет подумать над новыми ограничениями.

Источники также подчеркнули, что положительной стороной ситуации является высокая степень готовности СП-2 — 95%, завершить его планируется к сентябрю текущего года.

Кроме того, в статье говорится, что ряд американских чиновников уже готов смириться с реализацией проекта и призывают президента Штатов к регулированию ситуации.

13 марта сообщалось, что американские власти готовят дополнительные санкции против газопровода «Северный поток – 2». Согласно сведениям журналистов, администрация Байдена намерена остановить проект из-за его «вредоносности» для ЕС.

В тот же день сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член бундестага Алис Вайдель заявила, что у ФРГ есть собственные энергетические интересы и ей необходимо завершение строительства газопровода «Северный поток – 2». Она указала, что Берлин пытается избежать зависимости от небольшого числа поставщиков энергии.

Впервые США ввели санкции против СП-2 в конце 2019 года. Из-за этого реализация проекта была временно приостановлена.

«Северный поток – 2» строится от побережья России через Балтику до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потери транзита российского газа, Польша и страны Прибалтики.

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