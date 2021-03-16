Reuters узнал о выбранной Германией стратегии по «Северному потоку – 2»

Власти Германии собираются поставить президента США Джо Байдена перед фактом готовности газопровода «Северный поток – 2» (СП-2), к такому выводу они пришли в ходе переговоров с американскими коллегами. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Как отмечается, Байден, по мнению Германии, вряд ли успеет подумать над новыми ограничениями.

Источники также подчеркнули, что положительной стороной ситуации является высокая степень готовности СП-2 — 95%, завершить его планируется к сентябрю текущего года.

Кроме того, в статье говорится, что ряд американских чиновников уже готов смириться с реализацией проекта и призывают президента Штатов к регулированию ситуации.

13 марта сообщалось, что американские власти готовят дополнительные санкции против газопровода «Северный поток – 2». Согласно сведениям журналистов, администрация Байдена намерена остановить проект из-за его «вредоносности» для ЕС.

В тот же день сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член бундестага Алис Вайдель заявила, что у ФРГ есть собственные энергетические интересы и ей необходимо завершение строительства газопровода «Северный поток – 2». Она указала, что Берлин пытается избежать зависимости от небольшого числа поставщиков энергии.

Впервые США ввели санкции против СП-2 в конце 2019 года. Из-за этого реализация проекта была временно приостановлена.

«Северный поток – 2» строится от побережья России через Балтику до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потери транзита российского газа, Польша и страны Прибалтики.