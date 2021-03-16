Жаркое и засушливое лето прогнозируют в Алтайском крае

Ученые прогнозируют жаркое и засушливое лето в Алтайском крае. Аграриям рекомендуют подготовиться к увеличению численности вредителей на полях.

По данным Федерального алтайского научного центра агробиотехнологий (ФАНЦА), среднегодовая температура воздуха в регионе постепенно увеличивается. С 1838 года она выросла на три градуса. Кроме того, ученые отмечают, что в последние годы количество осадков в окрестностях Барнаула близится к климатической норме. Однако в течение трех сезонов из десяти наблюдалась засуха. Об этом пишет altapress.ru.

Лето 2021 года может оказаться жарким, что приведет к увеличению численности листоедов, цветоедов и стеблеедов. Ученые озвучили благоприятные прогнозы по саранче и луговому мотыльку. Серьезного нашествия вредителей в регионе все-таки не ожидается.