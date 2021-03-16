Дополнительные поезда между Москвой и Петербургом запустят в весенние каникулы

Дополнительные поезда будут курсировать во время весенних школьных каникул между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги (ОЖД).

«Для обеспечения перевозки пассажиров в дни весенних школьных каникул Северо-Западный филиал АО «ФПК» назначает дополнительные поезда в сообщении Санкт-Петербург — Москва», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

20, 22, 27 и 29 марта по маршруту Петербург — Москва будет курсировать поезд №233 с отправлением в 1:05. В обратном направлении 22 и 29 марта проследует поезд №30 с отправлением из Москвы в 1:15, а 20 и 27 марта — поезд №128, который отправится в 1:25, уточняется на сайте kp.ru.

Ранее, 14 марта, член правления Лиги туроператоров Петербурга Марина Любимова рассказала, что со следующей недели РЖД собирается запустить новый железнодорожный туристический маршрут выходного дня Москва — Великий Новгород — Углич–Москва. Отмечается, что в будущем подобный поезд могут запустить из Санкт-Петербурга.