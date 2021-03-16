Роскомнадзор допустил замедление работы других соцсетей после Twitter

Роскомнадзор (РКН) допустил замедление работы и других социальных сетей в России, если они также будут игнорировать требования закона об удалении запрещенного контента, заявил во вторник, 16 марта, замглавы ведомства Вадим Субботин.

«Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдем так же по линии технической», — подчеркнул он.

Ведомство также ведет административные процессы, которые связаны со штрафами за отказ удалить запрещенный контент платформами YouTube, Twitter, Facebook и Instagram, отметил Субботин.

«Административные протоколы составлены — это одна линия, это штрафы, а вторая линия — это технические меры, как видите сейчас по «Твиттеру», меры по заявлению трафика, направленные на принуждение компаний к выполнению российских законов. Это параллельные процессы. И административная, и техническая линии направленны на принуждение площадок к исполнению российских законов», — отметил замглавы Роскомнадзора.

Ранее во вторник Роскомнадзор сообщил, что у ведомства есть технические возможности для полной блокировки Twitter на территории России.

Также 16 марта в ведомстве пообещали заблокировать социальную сеть Twitter в России через месяц, если она не удалит запрещенные законодательством страны материалы.

10 марта после объявления о замедлении трафика Twitter в России на 100% с мобильных и на 50% со стационарных устройств, регулятор сообщил о направлении составленных на соцсеть протоколов в суд. Причиной стало игнорирование требования Роскомнадзора об удалении противоправных материалов.

В ведомстве отметили, что в Twitter было направлено более 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении публикаций, склоняющих несовершеннолетних к самоубийству, детской порнографии и информации об использовании наркотических средств.