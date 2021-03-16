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Роскомнадзор допустил замедление работы других соцсетей после Twitter

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Роскомнадзор (РКН) допустил замедление работы и других социальных сетей в России, если они также будут игнорировать требования закона об удалении запрещенного контента, заявил во вторник, 16 марта, замглавы ведомства Вадим Субботин.

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«Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдем так же по линии технической», — подчеркнул он.

Ведомство также ведет административные процессы, которые связаны со штрафами за отказ удалить запрещенный контент платформами YouTube, Twitter, Facebook и Instagram, отметил Субботин.

«Административные протоколы составлены — это одна линия, это штрафы, а вторая линия — это технические меры, как видите сейчас по «Твиттеру», меры по заявлению трафика, направленные на принуждение компаний к выполнению российских законов. Это параллельные процессы. И административная, и техническая линии направленны на принуждение площадок к исполнению российских законов», — отметил замглавы Роскомнадзора.

Ранее во вторник Роскомнадзор сообщил, что у ведомства есть технические возможности для полной блокировки Twitter на территории России.

Также 16 марта в ведомстве пообещали заблокировать социальную сеть Twitter в России через месяц, если она не удалит запрещенные законодательством страны материалы.

10 марта после объявления о замедлении трафика Twitter в России на 100% с мобильных и на 50% со стационарных устройств, регулятор сообщил о направлении составленных на соцсеть протоколов в суд. Причиной стало игнорирование требования Роскомнадзора об удалении противоправных материалов.

В ведомстве отметили, что в Twitter было направлено более 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении публикаций, склоняющих несовершеннолетних к самоубийству, детской порнографии и информации об использовании наркотических средств.

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