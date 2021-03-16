Подготовку к пожароопасному сезону завершат в марте в Калужской области

Подготовку к пожароопасному сезону в Калужской области необходимо завершить до конца марта. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Вопрос готовности к пожароопасному сезону обсуждался в режиме видеоконференцсвязи. В совещании принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша. Во данным Росгидромета, уровень пожарной опасности повысится в апреле. В Калужской области опасные погодные условия прогнозируются в июле, пишет газета «Весть».

В регионе утвержден сводный план тушения лесных пожаров на 2021 год. Создан резерв пожарной техники и оборудования. Специалисты располагают транспортными средствами и горюче-смазочными материалами.

В некоторых субъектах РФ уже зарегистрированы первые термоточки в лесном фонде. В связи с этим набирает обороты информационная кампания «Останови огонь!».