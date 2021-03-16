Эксперт оценил вероятность блокировки Twitter

Замедление трафика Twitter в России было последним предупреждением Роскомнадзора (РКН), блокировка соцсети очень вероятна. Об этом 16 марта заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Блокировка возможна. К сожалению, Twitter давали «последнее китайское предупреждение», когда замедлили его. Компания посчитала, что может не реагировать на жалобы российских законодателей. Они посчитали, что могут игнорировать требования и вести себя нагло», — сказал Зыков в эфире радио Sputnik.

Эксперт указал, что с администрацией платформы пытались договориться с 2015 года, однако запрещенный контент, из-за которого началось противостояние интернет-сервиса и Роскомнадзора, так и не был удален.

«Это не абы какой контент, это контент, который может нанести вред конкретным людям, конкретным пользователям. Это могут быть мошеннические сайты, это могут быть сайты по продаже наркотиков, ссылки на онлайн-казино или распространение детской порнографии», — добавил Зыков.

Ранее в этот день в Роскомнадзоре заявили о наличии технических возможностей для полной блокировки Twitter.

Замглавы РКН Вадима Субботин 16 марта также сообщил, что ведомство заблокирует социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если она не удалит запрещенные материалы.

10 марта после объявления о замедлении трафика Twitter в России на 10% с мобильных и на 50% со стационарных устройств регулятор сообщил о направлении составленных на соцсеть протоколов в суд. Причиной стало игнорирование требования Роскомнадзора об удалении противоправных материалов.

В Twitter, в свою очередь, выразили обеспокоенность «попытками ограничить общественную дискуссию» в Сети из-за замедления работы сервисов компании в России, однако на контакт с руководством Роскомнадзора по вопросу принятых мер администрация соцсети не выходила.