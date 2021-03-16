Предупреждение о лавинах объявлено в Камчатском крае

Камчатский противолавинный центр предупредил жителей о повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.

С 17 марта по 19 марта включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Усть-Камчатского, Быстринского районов, Петропавловска-Камчатского, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника, сообщает ИА KamchatkaMedia.

Как стало известно 14 марта, лыжники, попавшие под лавину на склоне горы Норикура в центральной части Японии, не получили травм. По предварительным дaнным, они смогли сaмостоятельно выбрaться из-под зaвалов. Вертолеты сняли сцену, как группа людей выкапывала снег лопатами и другими средствами, чтобы помочь возможным пострaдавшим.