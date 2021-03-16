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Госдума приняла закон о регулировании просветительской деятельности

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В третьем чтении Госдумой РФ 16 марта был принял законопроект, закрепляющий понятие «просветительская деятельность» в законе «Об образовании в РФ».

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Теперь под этим понятием подразумевается деятельность, которая направлена на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов», сказано в документе.

Также в документе отмечается, что просветительскую деятельность нельзя использовать для разжигания религиозной, национальной, расовой и социальной вражды. Так, запрещается распространять среди обучающихся недостоверные сведения об исторических, религиозных и культурных традициях.

Порядок и условия ведения просветительской деятельности, а также контроль за ней будет осуществлять кабмин.

Кроме того, высшие учебные заведения теперь должны получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве.

Законопроект вступает в силу с 1 июня 2021 года.

Ранее в этот день вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что более 1 млн новых мест появится в российских школах к 2025 году в рамках национального проекта «Образование». Голикова также отметила, что по состоянию на 1 марта доступность в России дошкольного образования для детей 3–7 лет превышает 99%, а в 74 регионах — более 99%.

Также Голикова отметила, что учителей не будут заменять форматом дистанционного обучения, однако в 15 регионах страны проведут эксперимент, связанный с внедрением цифровой образовательной среды.

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