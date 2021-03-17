Москвичей и жителей Санкт-Петербурга заинтересовала рассада на самоизоляции

Москвичи, жители Санкт-Петербурга и Иркутска активно начали выращивать рассаду за время самоизоляции, пришли к выводу аналитики «Сбермаркета».

«В период самоизоляции многие начали заниматься домом — выращивать комнатные цветы или фрукты и овощи на подоконниках. Интерес к этому хобби только вырос в 2021 году», — говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге продажи товаров для рассады выросли в 30 раз за первый квартал 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Москвичи стали в 14 раз чаще покупать товары для выращивания рассады, а жители Иркутска — в 24 раза чаще. Также спрос на товары для сада вырос в Екатеринбурге — в 11 раз и Красноярске — в семь раз, говорится в сообщении.

«Горшки для рассады покупали в 209 раз чаще, а торфяные горшочки — в 252 раза. На втором месте по росту спроса — семена, рост продаж в 105 раз год к году», — согласно исследованию.

Дополнительные товары для рассады также стали чаще класть в корзину: опоры для растений — в 20,5 раза, опрыскиватели — в 11 раз, нити для подвязки рассады — в четыре раза. Рост спроса на удобрения и грунт (10 л) в среднем повысился в 11 раз.

Отмечается также, что цена «корзины садовода» за год выросла на 24%. В корзине учтены средние цены на: грунт, удобрение в пакете, торфяной горшок (6 шт.), набор для выращивания рассады, семена, опрыскиватель, опору и нити для растений. Стоимость корзины в 2021 году составляет 1083 рубля, в 2020 году такой же набор товаров стоил 816 рублей.

Ранее, 18 января, аналитики «Авито» сообщили, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом стал заметен рост интереса россиян к дачному досугу: «рассаду помидоров» искали в два раза чаще, «инкубатор для яиц», «печь для казана» и «батут с сеткой» — в три раза.