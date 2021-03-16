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В МИДе прокомментировали санкции Польши против журналистов из РФ

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Санкции Польши против российских журналистов являются демонстрацией отказа от принципов свободы и плюрализма СМИ. Такое заявление во вторник, 16 марта, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Рассматриваем данное решение в качестве очередного примера нарушения польскими властями шенгенского законодательства Евросоюза для сведения счетов с неугодными гражданами России. По существу, речь идет о целенаправленной инструментализации Варшавой членского статуса в ЕС в угоду своим местечковым антироссийским фобиям», — приводит ее слова официальный сайт дипведомства.

Захарова пояснила, что въезд на территорию страны на пять лет запретили специальному корреспонденту ВГТРК Евгению Решетнёву, также его лишили права посещать страны Шенгенского соглашения в течение трех лет. Аналогичные меры коснулись журналиста агентства «Спутник» Леонида Свиридова. По данным МИДа, журналистов не уведомили об указанных мерах официально, о претензиях они узнали из СМИ.

В частности, Решетнёва обвинили в занятии деятельностью, которая якобы выходит за рамки работы журналиста, а в отношении Свиридова развернули кампанию по противодействию осуществления им журналистской деятельности. Также его незаконно лишили постоянного вида на жительство в Европейском союзе.

По словам Захаровой, польские власти стали часто обвинять журналистов в шпионаже, а ограничения, которые вводит Варшава, грубо нарушают основные принципы свободы СМИ и права человека.

18 февраля телеведущему канала «Россия 1» Владимиру Соловьеву запретили въезд на территорию Латвии. Журналист заявил, что намерен оспорить решение латвийских властей в суде.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что обвинение журналиста Владимира Соловьева в прославлении нацизма со стороны латвийского МИДа можно назвать чушью. По ее словам, глава латвийского министерства не видел исходный материал, который комментировал, поскольку в стране заблокированы каналы ВГТРК.

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