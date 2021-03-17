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Эксперт рассказал о создании альянса авиакомпаний на Дальнем Востоке

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Создание единого дальневосточного перевозчика потребует многомиллиардных субсидий. Точные суммы зависят от возможностей федерального и региональных бюджетов и темпов реализации планов по замене стареющего флота. Об этом «Известиям» рассказал глава авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

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Он сообщил, что было принято решение о создании альянса дальневосточных авиакомпаний, в котором на «Аврору» возлагается функция управляющей компании ряда дочерних предприятий. Основной ее задачей специалист назвал выработку общей стратегии по созданию единой сети маршрутов и удобных стыковок, которые позволят пассажирам перемещаться по огромной территории Дальнего Востока. Кроме того, уделят внимание совместной работе с субъектами, которые будут принимать решение по утверждению стратегии на уровне всего Дальнего Востока и каждого субъекта в отдельности.

Сухоребрик отметил, что для населения такого макрорегиона, как Дальний Восток, обеспечение транспортной доступности и обновление регионального флота жизненно важны. По предварительным расчетам, потребности дальневосточной авиакомпании в субсидиях могут исчисляться миллиардами рублей, но окончательные цифры будут зависеть от возможностей федерального и региональных бюджетов масштабов замены стареющего авиапарка.

Специалист также выразил мнение о необходимости снижать требования к региональным аэропортам и посадочным площадкам на Дальнем Востоке. По его словам, небольшие компании с маленьким флотом менее стабильны и финансово устойчивы, поэтому укрупнение перевозчиков, консолидация и специализация на определенном типе самолета дадут более ощутимый и положительный эффект, чем несколько разрозненных компаний.

Главной идеей создания альянса дальневосточных авиакомпаний, подчеркнул Сухоребрик, является решение проблем перевозок в ДФО за счет российской авиатехники. Однако он не исключил, что, если отечественный авиапром не будет успевать с графиками, для этого могут приобрести самолеты западного производства.

Полную версию материала читайте в газете «Известия» 17 марта.

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