Пушков заявил о проигрыше Запада в борьбе со «Спутником V»

Западные государства уже проиграли битву с российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Такое мнение 16 марта выразил на своей странице в Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Европа неминуемо развернется в сторону российского препарата. Также поступит и Вашингтон, считает российский политик.

«Вашингтон совершил глупость, пытаясь отговорить от российской вакцины Бразилию. Будет еще глупее с его стороны пытаться отговорить другие страны», — отметил Пушков.

Препарат «Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от COVID-19. Его разработали специалисты центра имени Гамалеи. «Спутник V» зарегистрировали 11 августа прошлого года. Он зарегистрирован уже в 50 странах.

Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.

Как сообщалось накануне, производство «Спутник V» может начаться в Италии, Испании, Франции и Германии, соответствующие соглашения с компаниями уже достигнуты.

Ранее в марте глава немецкой постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при институте Роберта Коха Томас Мертенс назвал российскую вакцину качественной. Он похвалил работу российских исследователей и сам препарат против коронавируса.

В настоящее время в Европе и США применяются вакцины американского и европейского производства. Однако ряд стран Евросоюза приостановил использование вакцины англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca на фоне сообщений о случаях тромбоэмболии с пациентами, вакцинированными этим препаратом от коронавируса.

В Германии, Италии, Дании, Норвегии, Латвии, Исландии, Франции, Португалии, Испании, Индонезии, Словении, Эстонии и ряде других стран вакцинацию приостановили из соображений предосторожности.

При этом в компании-производителе заявили о безопасности препарата.