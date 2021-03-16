В ГД подготовили проект о блокировке ложных сообщений о минировании

В Государственную думу внесен законопроект о внесудебном порядке блокировки ложных сообщений о подготовке терактов в России, а также каналов, по которым такие сообщения поступают. Об этом во вторник, 16 марта, заявил в беседе с журналистами председатель комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Будем вносить инициативу, касающуюся внесудебной оперативной блокировки всех информаций о ложном минировании. Это делается через прокуратуру — Генеральная прокуратура обращается в Роскомнадзор, и те моментально блокируют трафик, по которому идут коммуникации, идут эти сообщения», — сказал Пискарев.

Он отметил, что сообщения о лжеминировании поступают из нескольких стран, в числе которых Германия, Франция, США, Бельгия, Голландия и Япония. Всего за несколько лет, по словам Пискарева, в России было зафиксировано 16 тыс. ложных сообщений, «заминированы» были 50 тыс. учреждений.

Вместе с тем депутат напомнил о проблеме незаконного контента в интернете. Он указал, что более 3 тыс. единиц незаконного контента с детской порнографией, пропагандой наркотиков и призывами участвовать в несанкционированных акциях на данный момент всё еще не удалено в социальной сети Twitter.

В этой связи Пискарев обратился к руководству ряда иностранных IT-компаний с предложением наладить коммуникацию с целью решения проблемы с противоправным контентом. По мнению главы комиссии, проблема нежелательного контента в соцсетях может быть решена с помощью переговоров без применения ограничительных мер.

«Мы сегодня подготовили и утвердили концепцию нашего обращения к руководству этих компаний с тем, чтобы показать, что на территории нашей страны ваши сотрудники не выполняют наши законы», — отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что речь идет о Facebook, YouTube, Google, Twitter и TikTok.

Он также напомнил об озвученном ранее предупреждении в отношении Twitter о блокировке соцсети в случае, если ее руководством не будут осуществлены требования по удалению запрещенных материалов. Во избежание применения подобных мер в отношении других иностранных IT-компаний, Пискарев призвал их руководство к сотрудничеству и содействию по борьбе с незаконным контентом.

«Не надо доводить до этого. Мы хотим обговорить с руководством, чтобы снять все вопросы заранее», —добавил глава комиссии.

Ранее, 12 марта, стало известно, что в Госдуме начали проработку закона об ответственности IT-компаний в РФ. Поправки, обязывающие иностранные IT-компании открывать свои представительства в России и соблюдать требования российского законодательства, находятся в стадии разработки.

10 марта после объявления о замедлении трафика Twitter в России на 100% с мобильных и на 50% со стационарных устройств, регулятор сообщил о направлении составленных на соцсеть протоколов в суд. Причиной стало игнорирование требования Роскомнадзора об удалении противоправных материалов.

В ведомстве отметили, что в Twitter было направлено более 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении публикаций, склоняющих несовершеннолетних к самоубийству, детской порнографии и информации об использовании наркотических средств.

В Роскомнадзоре предупредили, что если западные соцсети не будут исполнять требования российских властей об удалении противоправного контента, такие ресурсы могут быть заблокированы.

С 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому социальные сети обязаны блокировать размещенный пользователями так называемый нежелательный контент, а также материалы, содержащие мат.

К противозаконным относятся материалы c информацией, содержащей инструкции по изготовлению и использованию наркотиков и неуважение к власти и государству, призывы к массовым беспорядкам и суициду, детская порнография.