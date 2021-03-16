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Власти Ростова-на-Дону решили отказаться от застройки парка «Дружба»

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Администрация Ростова-на-Дону решила отозвать предложение о переводе территории парка «Дружба» в зону, где разрешено капстроительство. Об этом сообщают активисты движения «Городской патруль».

На свое открытое письмо общественники получили ответ от главы гордумы Зинаиды Неярохиной. Она рассказала, что власти отозвали предложение о вводе новой территориальной зоны Р-4 для парка «Дружба», поэтому гордума данный вопрос не рассматривала, пишет RostovGazeta.

По данным агентства, сейчас парк относится к зоне Р-1, исключающей любое капитальное строительство. Зона Р-4 при этом допускает капзастройку. На территории парка могли появиться рестораны, аквапарк, развлекательные центры или другие заведения досуга.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону планируется инвестировать 8 млрд рублей в создание инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры на территории старого аэропорта.

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