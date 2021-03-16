С погибшим хоккеистом Файзутдиновым простятся в Челябинске

Церемония прощания и похороны 19-летнего хоккеиста «Динамо» Тимура Файзутдинова состоятся в Челябинске в четверг, 18 марта. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в пресс-службе команды.

«Тимур — воспитанник челябинского хоккея, и церемония прощания с ним пройдет в его родном городе», — приводит сообщение клуба РЕН ТВ.

Время и место траурных мероприятий будет озвучено позднее.

Ранее, в понедельник, вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг принес соболезнования в связи с трагической смертью Файзутдинова. Он добавил, что организация готова помочь родственникам погибшего.

В этот же день Следственный комитет России начал проверку по факту гибели Файзутдинова.

Хоккеист получил травму 12 марта во время матча 1/8 плей-офф МХЛ против ярославского «Локомотива». Как написал отец Файзутдинова в соцсетях, шайба попала хоккеисту в сонную артерию. Спортсмена доставили в одну из больниц Ярославля. Он находился в коме.

В течение трех дней врачи боролись за жизнь спортсмена. Несмотря на усилия профессионалов, спасти хоккеиста не удалось. Он умер 16 марта.

Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания и пройдут в память о капитане клуба МХЛ. Лига выразила соболезнования родным и близким спортсмена.