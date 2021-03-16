Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Пушков заявил о проигрыше Запада в борьбе со «Спутником V»
Наука
Рассекречены документы о полете собак в радиационный пояс Земли
Интернет
В ГД подготовили проект о блокировке ложных сообщений о минировании
Экономика
ФНС массово проверяет счета россиян за рубежом
Мир
СБУ провела обыски в готовивших «харьковские соглашения» ведомствах
Мир
США заявили об опасении потерять влияние в Западном полушарии из-за РФ
Общество
С погибшим хоккеистом Файзутдиновым простятся в Челябинске
Мир
В Китае начал работать отель с белыми медведями
Наука
Российские ученые открыли новый способ продления срока хранения кефира

США заявили об опасении потерять влияние в Западном полушарии из-за РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны США рассматривает растущее влияние России в странах Латинской Америки как угрозу национальной безопасности и внимательно отслеживает деятельность Москвы в регионе. Об этом заявил во вторник, 16 марта, глава Южного командования США (SOCOM) адмирал Крейг Фаллер.

Буйные на вмешательство: США запустят центры борьбы с «влиянием РФ»
Американские структуры для противодействия Москве появятся в Грузии, Прибалтике, на Балканах и в других регионах мира

По его словам, Штаты должны немедленно предпринять шаги, чтобы не потерять позиционное преимущество в Западном полушарии из-за действий Москвы.

Как адмирал указал в докладе в комитете сената США по вооруженным силам, у России есть соглашения с Венесуэлой и Никарагуа, позволяющие российскому военному флоту заходить в их территориальные воды в короткие сроки, передает портал Eurasiantimes. С 2008 года Россия увеличила свое военное присутствие в регионе за счет размещения стратегических бомбардировщиков и заходов в порты, отметил Фаллер.

Одновременно Фаллер обвинил Россию и Китай в использовании так называемой медицинской дипломатии и использовании нынешней пандемии коронавируса для преследования своих интересов.

«COVID-19 также предоставил России еще одну возможность для расширения своей кампании по опережению США в информационной сфере», — сказал адмирал.

Недавно SOCOM опубликовал обновленную карту влияния России в Латинской Америке, отметив, что Москва оказывает помощь в военной подготовке 17 из 31 государства региона.

В феврале в НАТО заявили, что Россия представляет угрозу для всех членов Североатлантического альянса. По словам представителя минобороны США, Вашингтон намерен продвигать свои собственные интересы, при этом заставляя Россию «отвечать за их безрассудные и агрессивные действия».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021