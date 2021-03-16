США заявили об опасении потерять влияние в Западном полушарии из-за РФ

Министерство обороны США рассматривает растущее влияние России в странах Латинской Америки как угрозу национальной безопасности и внимательно отслеживает деятельность Москвы в регионе. Об этом заявил во вторник, 16 марта, глава Южного командования США (SOCOM) адмирал Крейг Фаллер.

По его словам, Штаты должны немедленно предпринять шаги, чтобы не потерять позиционное преимущество в Западном полушарии из-за действий Москвы.

Как адмирал указал в докладе в комитете сената США по вооруженным силам, у России есть соглашения с Венесуэлой и Никарагуа, позволяющие российскому военному флоту заходить в их территориальные воды в короткие сроки, передает портал Eurasiantimes. С 2008 года Россия увеличила свое военное присутствие в регионе за счет размещения стратегических бомбардировщиков и заходов в порты, отметил Фаллер.

Одновременно Фаллер обвинил Россию и Китай в использовании так называемой медицинской дипломатии и использовании нынешней пандемии коронавируса для преследования своих интересов.

«COVID-19 также предоставил России еще одну возможность для расширения своей кампании по опережению США в информационной сфере», — сказал адмирал.

Недавно SOCOM опубликовал обновленную карту влияния России в Латинской Америке, отметив, что Москва оказывает помощь в военной подготовке 17 из 31 государства региона.

В феврале в НАТО заявили, что Россия представляет угрозу для всех членов Североатлантического альянса. По словам представителя минобороны США, Вашингтон намерен продвигать свои собственные интересы, при этом заставляя Россию «отвечать за их безрассудные и агрессивные действия».