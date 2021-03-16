Эксперт предсказал расширение списка предустановленного российского ПО

Список российских программ для предустановки на продаваемые в РФ смартфоны, компьютеры и «умные» телевизоры со временем будет расширяться, поделился своим мнением с «Известиями» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман 16 марта.

«Появляется новый рынок для лоббизма. Это самый короткий путь к потребителю, которому не нужно скачивать приложение, а уже можно сразу им пользоваться. Поэтому можно предположить, что со временем этот список будет расширяться, например, за счет приложений по финансовой грамотности, здоровью и другим, которые имеют большой охват и соответствуют трендам в обществе», — сказал Шерман.

По его словам, среди разработчиков приложений может начаться конкуренция за то, чтобы попасть в такой вот список госзаказа и расширить свое присутствие, то есть придется тратить больше средств на GR и рассказывать про социальную значимость.

Станут ли пользоваться российскими приложениями владельцы гаджетов, зависит от конкурентоспособности софта по сравнению с зарубежными аналогами, заключил специалист.

Ранее в этот же день корпорация Apple согласовала с Минцифры РФ установку приложений от российских разработчиков на гаджет при его первой настройке.

15 марта в Минцифры заявили, что с 1 июля производители электронных устройств должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик.

В январе 2020 года стало известно, что правительством утвержден список российских программ для предустановки на продаваемые в РФ смартфоны, компьютеры и «умные» телевизоры. Распоряжение вступит в силу 1 апреля этого года.

На планшеты и смартфоны потребуется устанавливать 16 классов программ, в их числе приложения «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии», «Госуслуги» и платежная система «Мир».