Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Пушков заявил о проигрыше Запада в борьбе со «Спутником V»
Наука
Рассекречены документы о полете собак в радиационный пояс Земли
Интернет
В ГД подготовили проект о блокировке ложных сообщений о минировании
Экономика
ФНС массово проверяет счета россиян за рубежом
Мир
СБУ провела обыски в готовивших «харьковские соглашения» ведомствах
Мир
США заявили об опасении потерять влияние в Западном полушарии из-за РФ
Общество
С погибшим хоккеистом Файзутдиновым простятся в Челябинске
Мир
В Китае начал работать отель с белыми медведями
Наука
Российские ученые открыли новый способ продления срока хранения кефира

В Совете Федерации прокомментировали заявление Зеленского о Крыме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского об «объединении мира» благодаря формату «Крымской платформы». Свое мнение она высказала во вторник, 16 марта, в беседе с RT.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — об отношениях с Украиной, изменениях в Конституции и коронавирусе

«В то время как Республика Крым успешно реализует Федеральную целевую программу социально-экономического развития, которая продлена до 2025 года, Киев продолжает рисовать стратегии, не замечая возводимые в российском регионе объекты и улучшения качества жизни крымчан. Сегодня мы празднуем день возвращения Крыма домой, в Россию. Дни Крымской весны проходят в республике под девизом «Семь лет дома», — сказала Ковитиди.

В этот же день Зеленский заявил, что Украина «объединяет мир» на базе созданного формата «Крымская платформа» для возвращения контроля над полуостровом.

В Госдуме заявления президента Украины оценили как утопические. Как отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, Крым принадлежал и будет принадлежать России, и ряд иностранных коллег политика признают данный факт. Украинский же лидер стремится основать «русофобскую платформу», однако объединение сил Запада не состоится.

Днем ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии.

В середине марта первый заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров рассказал о намерениях Киева в 2014 году начать войну за Крым после его воссоединения с Россией. По его словам, план был отменен главой Генштаба ВСУ Михаилом Куциным в связи с напряженностью ситуации.

Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура проходила в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей территорией. Москва не раз заявляла, что вопрос принадлежности Крыма навсегда закрыт.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021