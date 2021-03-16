В Совете Федерации прокомментировали заявление Зеленского о Крыме

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского об «объединении мира» благодаря формату «Крымской платформы». Свое мнение она высказала во вторник, 16 марта, в беседе с RT.

«В то время как Республика Крым успешно реализует Федеральную целевую программу социально-экономического развития, которая продлена до 2025 года, Киев продолжает рисовать стратегии, не замечая возводимые в российском регионе объекты и улучшения качества жизни крымчан. Сегодня мы празднуем день возвращения Крыма домой, в Россию. Дни Крымской весны проходят в республике под девизом «Семь лет дома», — сказала Ковитиди.

В этот же день Зеленский заявил, что Украина «объединяет мир» на базе созданного формата «Крымская платформа» для возвращения контроля над полуостровом.

В Госдуме заявления президента Украины оценили как утопические. Как отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, Крым принадлежал и будет принадлежать России, и ряд иностранных коллег политика признают данный факт. Украинский же лидер стремится основать «русофобскую платформу», однако объединение сил Запада не состоится.

Днем ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии.

В середине марта первый заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров рассказал о намерениях Киева в 2014 году начать войну за Крым после его воссоединения с Россией. По его словам, план был отменен главой Генштаба ВСУ Михаилом Куциным в связи с напряженностью ситуации.

Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура проходила в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей территорией. Москва не раз заявляла, что вопрос принадлежности Крыма навсегда закрыт.