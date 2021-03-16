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В Китае начал работать отель с белыми медведями
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В Китае начал работать отель с белыми медведями

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Отель Polar Bear, гости которого могут провести время в компании белых медведей, открыли в Харбине на северо-востоке Китая. Он является частью тематического парка Harbin Polarland. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает CNN.

На территории есть вольер с полярными хищниками, за которыми можно наблюдать прямо из номеров.

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«Едите ли вы, играете или спите, белые медведи составят вам компанию», — сообщили организаторы в WeChat. По словам пресс-секретаря Harbin Polarland, помещение, откуда животных видно из отеля, — это лишь часть большого вольера. Медведи гуляют на улице, когда это позволяют температура и чистота воздуха.

Он отметил, что интерес к проживанию в отеле, где за отдельные номера придется выложить до 2288 юаней (более 25 тыс. рублей), очень высокий. Сейчас все номера забронированы на несколько дней вперед.

При этом вице-президент группы по защите прав животных PETA Джейсон Бейкер осудил китайцев и заявил, что белым медведям место на воле, а не в отеле, сообщает телеканал «360».

«Эти хищники активны в природе до 18 часов в сутки. Каждый день они обходят свои территории, которые могут простираться на тысячи миль. Вот где они наслаждаются настоящей жизнью», — сказал зоозащитник.

Ранее, 2 марта, посетителям зоопарка в Ростове-на-Дону впервые показался медвежонок, родившийся у белой медведицы Кометы. Детеныш у белых медведей в зоопарке Ростова-на-Дону появился впервые за 32 года. Он родился в конце декабря.

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