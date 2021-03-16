Слуцкий исполнил юмористическую песню о скандале с Дзюбой

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуций исполнил короткую композицию о скандале вокруг нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Куплет он спел в эфире шоу «Плохие песни» на YouTube.

«Недавно в трендах видел ролик на ютьюбе.

Просмотров больше, чем у матчей РПЛ.

Всем показал, что нужно дома делать, Дзюба

Великолепною пятеркой на руке».

Речь идет о ситуации, произошедшей в ноябре 2020 года, когда в интернете появилось интимное видео с мужчиной, похожим на Дзюбу. Футболист, комментируя ситуацию в своем Instagram, сказал, что не является идеальным и допускает ошибки, как все люди.

В результате спортсмен был отстранен на три матча сборной и лишен статуса капитана команды.

Кроме того, позднее выяснилось, что у Дзюбы вымогали $5 млн за то, чтобы скандальное видео не появилось в интернете.