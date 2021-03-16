Российские ученые открыли новый способ продления срока хранения кефира

Специалисты Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова в Якутии разработали новый способ продления срока хранения кефира до 16 суток без изменения вкуса продукта. Ученые уже получили соответствующий патент, говорится в релизе, поступившем 16 марта в «Известия».

«Сочетание органических соединений фитокомплекса сохраняет естественный вид, запах и вкус кефира. Калорийность продукта при этом остается прежней, не снижаются и его питательные качества», — рассказали ученые.

По их данным, в результате использования определенной пищевой добавки повышается биологическая ценность и профилактические свойства продукта, сохраняется свежесть и увеличивается срок хранения кефира.

Если в настоящее время для достижения похожего действия используют различные подходы консервации, в том числе и биологически активные вещества, то новое изобретение — абсолютно натуральная пищевая добавка, обладающая антибактериальными и антиоксидантными свойствами, подчеркнули специалисты.

По словам профессора биологического отделения Института естественных наук СВФУ Надежды Чириковой, работа над изобретением шла в течение года. «Якуты с давних времен знали ценность трав, используемых в пищу. Местные растения за короткое лето успевают накапливать различные биологически активные соединения, обладающие высокой физиологической активностью», — сказала профессор.

Она добавила, что при выборе фитокомплекса ученые учитывали несколько факторов, среди которых были необходимость максимального обогащения продуктов биологически ценными компонентами и получение готовой продукции с высокими органолептическими свойствами.