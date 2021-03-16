ФСБ задержала в Крыму россиянина, работающего на спецслужбы Украины

В Крыму задержали подозреваемого в разведывательно-подрывной деятельности в интересах Украины россиянина. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л.», — отметили в ведомстве.

По его данным, Есипенко фиксировал на фото и видео местность, объекты жизнеобеспечения и места массового пребывания людей на территории полуострова.

У подозреваемого также обнаружили взрывное устройство, передает «Газета.ру».

Задержанный признался, что собирал информацию в интересах Киева по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле.

В ЦОС добавили, что Есипенко был задержан, чтобы исключить проведение подрывных акций в интересах украинских спецслужб. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что Есипенко арестовали на два месяца.

На инцидент отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, раскачать ситуацию в российском Крыму таким образом не удастся.