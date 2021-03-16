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Для школ Волгоградской области приобретут 1,5 тыс. компьютеров

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В Волгоградской области объявлен аукцион на приобретение 1,5 тыс. единиц компьютерного оборудования для образовательных учреждений. Об этом сообщает ИА «НовостиВолгограда» со ссылкой на закупочную документацию.

Максимальная стоимость контракта составит 102,27 млн рублей. На них планируется приобрести 1361 ноутбук, 73 планшета, 68 стационарных ПК, 15 роутеров и четыре тележки для перевозки техники. Модели компьютеров при этом будут разными.

Определить подрядчика планируется 5 апреля. Он должен будет предоставить оборудование в течение 1,5 месяцев после подписания контракта. Технику распределят между 250 учреждениями региона.

Закупка проводится в рамках нацпроекта «Образование» и двух программ – «Успех каждого ребенка» и «Современная школа».

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Башкортостана намерено закупить более 1 тыс. ноутбуков для врачей. На эти цели направят около 80,3 млн рублей.

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