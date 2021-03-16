Храм построят на территории центра ФМБА в Красноярске

На территории Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА в Красноярске будет возведен храм. Решение о строительстве было принято после обращения Красноярской епархии, а также по просьбам пациентов больницы.

«Мы надеемся, что появление такого святого места в нашем центре будет способствовать скорейшему исцелению души и тела больных и тех, кто нуждается в поддержке», — пояснил генеральный директор ФСНКЦ ФМБА России Борис Баранкин.

Как передает ИА KrasnoyarskMedia, в настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации. Согласно плану, храм займет участок около 300 кв. м и сможет вместить около 30 прихожан.