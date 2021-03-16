Госдума поддержала во втором чтении законопроект о «гаражной амнистии»

Государственная дума во вторник, 16 марта, поддержала во втором чтении проект закона о «гаражной амнистии». Документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект определяет механизм передачи россиянам земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых размещены гаражи граждан, построенные до момента вступления в силу Градостроительного кодекса (30 декабря 2004 года).

Кроме того, законопроект определяет перечень документов, которые необходимы для покупки земельных участков, попадающих под действие этого законопроекта.

При этом жители России будут освобождены от необходимости самостоятельно ставить объект на кадастровый учет, так как этим будут заниматься органы местного самоуправления. Это избавит граждан от бумажных забот, и они смогут получить право на собственность на гараж и землю только по одному заявлению.

Первое чтение законопроекта прошло 26 января. После этого в документ были внесены несколько поправок, согласно одной из них, инвалиды получат право бесплатно размещать гараж рядом с домом на специальном участке.

Отмечается, что закон вступит в силу с 1 сентября текущего года, что позволит «регионам и муниципалитетам подготовиться».

Авторами документа стали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В начале февраля в Госдуме рассказали, что проект закона о «гаражной амнистии» будет распространяться на стационарные гаражи и не коснется «гаражей-ракушек».