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В Москве помочь бездомным можно будет по телефону 112
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В Москве помочь бездомным можно будет по телефону 112

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В Москве «Социальный патруль» для помощи бездомным гражданам начал работать по номеру 112. Об этом сообщается во вторник, 16 марта, на официальном сайте мэра Москвы.

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По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, подключение ресурсов соцслужбы к единому номеру позволит вовремя помочь человеку, попавшему в беду.

«Теперь бездомные люди или любой человек, который желает им помочь, могут позвонить по номеру 112, а не только по основному номеру «Социального патруля», который не так легко запомнить», — цитирует Ракову НСН.

Звонки на номер 112 будут переадресованы в Центр социальной адаптации имени Глинки. В состав круглосуточных мобильных бригад входят опытные социальные работники. Специалист диспетчерской службы предложит помощь в ночлеге, а также вышлет мобильную бригаду «Социального патруля», если бездомный не сможет добраться до центра самостоятельно.

В центре также предложат и другие виды поддержки, например, первую доврачебную помощь, питание или одежду.

«Социальный патруль» продолжит принимать заявки и по прямым номерам: +7 (499) 357-01-80 и +7 (495) 720-15-08, уточняется на сайте aif.ru.

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