В Москве помочь бездомным можно будет по телефону 112

В Москве «Социальный патруль» для помощи бездомным гражданам начал работать по номеру 112. Об этом сообщается во вторник, 16 марта, на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, подключение ресурсов соцслужбы к единому номеру позволит вовремя помочь человеку, попавшему в беду.

«Теперь бездомные люди или любой человек, который желает им помочь, могут позвонить по номеру 112, а не только по основному номеру «Социального патруля», который не так легко запомнить», — цитирует Ракову НСН.

Звонки на номер 112 будут переадресованы в Центр социальной адаптации имени Глинки. В состав круглосуточных мобильных бригад входят опытные социальные работники. Специалист диспетчерской службы предложит помощь в ночлеге, а также вышлет мобильную бригаду «Социального патруля», если бездомный не сможет добраться до центра самостоятельно.

В центре также предложат и другие виды поддержки, например, первую доврачебную помощь, питание или одежду.

«Социальный патруль» продолжит принимать заявки и по прямым номерам: +7 (499) 357-01-80 и +7 (495) 720-15-08, уточняется на сайте aif.ru.