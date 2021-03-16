Скульптуру «Триумф Победы» возвратят на крышу Русского драмтеатра в Ижевске

На крышу Русского драматического театра в Ижевске вернут скульптурную композицию «Триумф Победы». Работы выполнят в ночь с 19 на 20 марта, сообщается на странице театра в Facebook.

Бетонная скульптура, представляющая собой рабочего и солдата, была установлена в 1948 году на крыше ДК «Ижмаш». Она простояла на здании больше полувека, пишет udm-info.ru.

«Во время реконструкции здания скульптура была утрачена. Настало время восстановить историческую память», — заявили в театре.

Ранее сообщалось, что в Ижевске (Удмуртия) в мае этого года начнут реконструировать парашютную вышку в Школе юных летчиков. Завершить работы планируется за лето, официальное открытие назначено на 1 сентября.