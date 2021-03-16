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Почти 20 мостов отремонтируют на Камчатке

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Власти Камчатского края решили отремонтировать 18 мостовых сооружений. Региональный проект «Мосты и путепроводы» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» запустят в следующем году.

«Аварийных мостов в настоящий момент в Камчатском крае нет, но есть 13 предаварийных и пять в неудовлетворительном состоянии. Они были включены в программу. На сегодняшний день по 13 мостам уже разрабатывается проектная документация», — рассказал министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.

По его словам, документы для остальных сооружений подготовят до конца года, сообщает ИА KamchatkaMedia.

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