Почти 20 мостов отремонтируют на Камчатке

Власти Камчатского края решили отремонтировать 18 мостовых сооружений. Региональный проект «Мосты и путепроводы» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» запустят в следующем году.

«Аварийных мостов в настоящий момент в Камчатском крае нет, но есть 13 предаварийных и пять в неудовлетворительном состоянии. Они были включены в программу. На сегодняшний день по 13 мостам уже разрабатывается проектная документация», — рассказал министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.

По его словам, документы для остальных сооружений подготовят до конца года, сообщает ИА KamchatkaMedia.