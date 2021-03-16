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Фетисов прокомментировал гибель 19-летнего хоккеиста Файзутдинова

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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов выразил соболезнования родным и близким 19-летнего хоккеиста Санкт-Петербургского МХК «Динамо» Тимура Файзутдинова, который скончался после удара шайбой по голове.

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В частности, Фетисов призвал не искать виновных в трагедии, а заниматься разъяснительной работой.

«Нужно заниматься разъяснительной работой, а не поиском виновных. Насколько быстро пришла помощь, к примеру», — приводит во вторник, 19 марта, его слова РЕН ТВ.

Депутат также добавил, что гибель хоккеиста должна стать предостережением для родителей, которые приводят детей в хоккейную секцию.

«Просто не могу до конца дать объяснения тому, что произошло, потому что надо видеть, что это такое. В последнее время происходили всякие трагические события, связанные со здоровьем, когда патологию нельзя было определить. Я всю жизнь играл без маски и многие поколения играли без масок вообще. Да, может быть, это как раз обратный эффект имеет, когда с детства умеешь уклоняться от всего», — отметил Фетисов.

В хоккейном клубе «Динамо» также прокомментировали гибель юноши, заметив, что все требования регламента по экипировке игроков во время матча были соблюдены.

«Подобная защита — добровольное дело хоккеиста. Все требования регламента по экипировке наших игроков во время матча мы соблюдаем», — сообщили телеканалу в пресс-службе ХК.

Ранее в понедельник Следственный комитет России начал проверку по факту гибели Файзутдинова.

Хоккеист получил травму 12 марта во время матча 1/8 плей-офф МХЛ против ярославского «Локомотива». Как написал отец Файзутдинова в соцсетях, шайба попала хоккеисту в сонную артерию. Спортсмена доставили в одну из больниц Ярославля. Он находился в коме.

В течение трех дней врачи боролись за жизнь спортсмена. Несмотря на усилия профессионалов, спасти хоккеиста не удалось. Он умер 16 марта.

Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания и пройдут в память о капитане клуба МХЛ. Лига выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

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