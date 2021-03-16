Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Мэр Киева призвал правительство Украины ужесточить меры против COVID-19
Мир
Дело Тимы Белорусских о хранении наркотиков передали в прокуратуру
Мир
Премьер-министр Франции заявил о третьей волне COVID-19 в стране
Мир
Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси на тюремной стене
Интернет
РКН заявил о наличии возможностей для полной блокировки Twitter
Мир
В Белоруссии введут биометрические паспорта с 1 сентября
Спорт
Поветкин в поединке с Уайтом выставит на кон чемпионский титул
Общество
В Москве помочь бездомным можно будет по телефону 112
Мир
Посольство Великобритании выразило надежду на улучшение отношений с РФ

«Российский след» нашли в ремонте пресс-центра на Даунинг-стрит

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зал для пресс-конференций на Даунинг-стрит, который расположен по соседству с резиденцией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, отремонтировала связанная с Россией фирма Megahertz Ltd. Данный факт вызвал беспокойство у британских политиков. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила газета The Times.

«Логика мышления в ЕС остается «антисоветской»
Депутат Европарламента Тьерри Мариани — о будущем российско-европейских отношений, СП-2 и Джо Байдене

«Необходимо немедленно опубликовать все подробности данного ремонта. Больше всего меня удивляет, что правительство Джонсона, по всей видимости, не извлекло никакого урока касательно причастности к весомым британским проектам компаний, имеющих связи с авторитарными режимами, будь то в России или в Китае», - приводит The Times слова главы межпартийной группы по России в парламенте Великобритании Криса Брайанта.

По данным издания, ремонт зала для правительственных пресс-конференций проводился компанией Megahertz, принадлежащей московской фирме, которая также выполняла технические работы для телекомпании Russia Today. Данные работы обошлись в 2,6 млн фунтов стерлингов.

По словам теневого канцлера герцогства Ланкастерского Рейчел Ривз, от переоборудования зала ожидали чего-то более впечатляющего, учитывая сколько денег Борис Джонсон потратил на свой «очередной тщеславный проект».

В свою очередь, как сообщает издание HuffPost, в премьерской резиденции подчеркнули, что «принимают все необходимые меры, чтобы обеспечивать соблюдение самых высоких стандартов безопасности».

10 марта посольство России в Лондоне сделало представление британскому МИДу после утечки информации, которая указывает на управление столицей Великобритании антироссийской кампанией в СМИ. По сообщению российского диппредставительства в стране, в течение нескольких лет с подачи британских властей в РФ и соседних странах под предлогом поддержки «независимых СМИ» реализовывались проекты по искусственному отрыву аудитории от российских и местных русскоязычных источников информации. Дипломаты отметили, что такую деятельность никак нельзя считать способствующей свободе слова и выражения мнений.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021