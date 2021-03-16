«Российский след» нашли в ремонте пресс-центра на Даунинг-стрит

Зал для пресс-конференций на Даунинг-стрит, который расположен по соседству с резиденцией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, отремонтировала связанная с Россией фирма Megahertz Ltd. Данный факт вызвал беспокойство у британских политиков. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила газета The Times.

«Необходимо немедленно опубликовать все подробности данного ремонта. Больше всего меня удивляет, что правительство Джонсона, по всей видимости, не извлекло никакого урока касательно причастности к весомым британским проектам компаний, имеющих связи с авторитарными режимами, будь то в России или в Китае», - приводит The Times слова главы межпартийной группы по России в парламенте Великобритании Криса Брайанта.

По данным издания, ремонт зала для правительственных пресс-конференций проводился компанией Megahertz, принадлежащей московской фирме, которая также выполняла технические работы для телекомпании Russia Today. Данные работы обошлись в 2,6 млн фунтов стерлингов.

По словам теневого канцлера герцогства Ланкастерского Рейчел Ривз, от переоборудования зала ожидали чего-то более впечатляющего, учитывая сколько денег Борис Джонсон потратил на свой «очередной тщеславный проект».

В свою очередь, как сообщает издание HuffPost, в премьерской резиденции подчеркнули, что «принимают все необходимые меры, чтобы обеспечивать соблюдение самых высоких стандартов безопасности».

10 марта посольство России в Лондоне сделало представление британскому МИДу после утечки информации, которая указывает на управление столицей Великобритании антироссийской кампанией в СМИ. По сообщению российского диппредставительства в стране, в течение нескольких лет с подачи британских властей в РФ и соседних странах под предлогом поддержки «независимых СМИ» реализовывались проекты по искусственному отрыву аудитории от российских и местных русскоязычных источников информации. Дипломаты отметили, что такую деятельность никак нельзя считать способствующей свободе слова и выражения мнений.