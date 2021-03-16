Facebook изучит возможность партнерства с авторами для новой платформы

Социальная сеть Facebook в скором времени начнет тестирование платных партнерских отношений с небольшой группой независимых авторов для своей новой издательской платформы. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники во вторник, 16 марта.

Платформа для публикаций, которая еще не получила официального названия, предназначена для того, чтобы помочь независимым писателям и журналистам в создании публикаций для лояльной и заинтересованной аудитории.

Она будет бесплатна для использования и интегрирована с мобильным приложением Pages (приложение, которое позволяет зайти в Facebook с мобильного телефона вместо стандартного). Интеграция в него позволит авторам публиковать не только тексты, но и видео и обновления статуса сторис.

Со временем Facebook планирует создать инструменты для этой платформы, которые позволят авторам монетизировать свои веб-сайты и информационные сообщения с помощью подписок, а также других форм дохода. Соцсеть позволит авторам создавать группы о своих продуктах и будет предоставлять показатели эффективности контента.

Отмечается, что социальная сеть около четырех лет назад начала инвестировать в программы для бизнес-инкубаторов, продукты и мероприятия, направленные на помощь новостным компаниям в создании устойчивых потоков доходов.

Также была создана так называемая «Вкладка новостей» в качестве специального пространства для новостей на Facebook, в рамках которой соцсеть заключила партнерские отношения со многими известными новостными компаниями.

«Мы хотим больше поддерживать независимых журналистов и экспертов, которые делают свой бизнес и расширяют аудиторию в интернете», — заявил еще в феврале этого года газете The New York Times вице-президент по глобальному новостному партнерству Facebook Кэмпбелл Браун.

В то же время «Известия» писали, что Facebook запретил австралийским пользователям и СМИ делиться в соцсети международными и местными новостями. Компания приняла это решение, чтобы не делиться своими доходами с австралийскими массмедиа.