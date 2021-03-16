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Facebook изучит возможность партнерства с авторами для новой платформы

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Социальная сеть Facebook в скором времени начнет тестирование платных партнерских отношений с небольшой группой независимых авторов для своей новой издательской платформы. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники во вторник, 16 марта.

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Платформа для публикаций, которая еще не получила официального названия, предназначена для того, чтобы помочь независимым писателям и журналистам в создании публикаций для лояльной и заинтересованной аудитории.

Она будет бесплатна для использования и интегрирована с мобильным приложением Pages (приложение, которое позволяет зайти в Facebook с мобильного телефона вместо стандартного). Интеграция в него позволит авторам публиковать не только тексты, но и видео и обновления статуса сторис.

Со временем Facebook планирует создать инструменты для этой платформы, которые позволят авторам монетизировать свои веб-сайты и информационные сообщения с помощью подписок, а также других форм дохода. Соцсеть позволит авторам создавать группы о своих продуктах и будет предоставлять показатели эффективности контента.

Отмечается, что социальная сеть около четырех лет назад начала инвестировать в программы для бизнес-инкубаторов, продукты и мероприятия, направленные на помощь новостным компаниям в создании устойчивых потоков доходов.

Также была создана так называемая «Вкладка новостей» в качестве специального пространства для новостей на Facebook, в рамках которой соцсеть заключила партнерские отношения со многими известными новостными компаниями.

«Мы хотим больше поддерживать независимых журналистов и экспертов, которые делают свой бизнес и расширяют аудиторию в интернете», — заявил еще в феврале этого года газете The New York Times вице-президент по глобальному новостному партнерству Facebook Кэмпбелл Браун.

В то же время «Известия» писали, что Facebook запретил австралийским пользователям и СМИ делиться в соцсети международными и местными новостями. Компания приняла это решение, чтобы не делиться своими доходами с австралийскими массмедиа.

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