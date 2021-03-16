В Белоруссии введут биометрические паспорта с 1 сентября

В Белоруссии вводят использование биометрических паспортов. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко во вторник, 16 марта.

Уточняется, что указанные паспорта и другие документы начнут применяться с 1 сентября.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 марта подписал указ № 107 «О биометрических документах». В соответствии с указом биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября этого года», — отмечается на официальном сайте главы государства.

Документы нового типа будут содержать микросхему, в которой имеются фотография владельца, отпечатки пальцев рук и другие личные данные. Всего в стране введут восемь новых типов документов с биометрическими данными.

4 января текущего года выдачу национальных ID-карт взамен внутренних биометрических паспортов начали в Узбекистане. До 31 декабря 2022 года ID-карты будут выдаваться в первую очередь лицам, достигшим 16-летнего возраста, а также при утере паспорта, окончании срока его действия, желании сменить имя, фамилию или национальность. С 1 января 2023 года обмен внутренних биометрических паспортов на ID-карты станет обязательным.